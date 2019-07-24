Унаи Эмери - о Косьельни: "Уважаю его решение"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери​ в интервью клубной пресс-службе отметил, что понимает решение защитника лондонцев Лорана Косьельни, которые ранее отказался лететь с клубом на предсезонный тур в США.

RMC сообщал, что Косьельни близок к переходу в "Ренн".

"Я пытался договориться с Лораном, найти общий язык с клубом и футболистом... Когда он решил не ехать с "Арсеналом" в турне, то это я принял это с уважением. Каждый несет свою ответственность. Теперь все зависит от него и клуба. Я же продолжаю работать с теми игроками, которые хотят выступать в "Арсенале", – приводит слова Эмери пресс-служба команды.

Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 гола.

Бунт Косьельни. Что происходит с "Арсеналом"?