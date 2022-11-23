Умер трехкратный обладатель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Дэвид Джонсон

Экс-нападающий «Ливерпуля», «Эвертона» и «Ипсвича» Дэвид Джонсон умер в возрасте 71 года, сообщают пресс службы английских клубов.

Джонсон является пятикратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем кубка Лиги чемпионов и дважды победителем Кубка футбольной лиги.

За всю карьеру сыграл 321 матч, забил 102 гола и отдал девять результативных передач. Также он выступал за сборную Англии, принял участие в 8 матчах и забил шесть голов. Джонсон принял участие в чемпионате Европы-1980.