Фернандеш — об уходе Роналду из «МЮ»: «Для меня было честью играть с ним»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на уход нападающего Криштиану Роналду из команды.

«Я не чувствую себя неловко. Мне не нужно выбирать чью-то сторону. Для меня было честью играть с ним. Мы знаем, что ничто не длится вечно. Это было хорошо, пока продолжалось», — приводит Reuters слова Фернандеша.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.