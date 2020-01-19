Уле Гуннар Сульшер: «В целом в матче было много позитивного»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:2).

— Игроки дали все возможное, — цитирует BBC Сульшера. — Сегодня мы немного просели в начале второго, но последние 25-30 минут давили их, заставляли отойти назад. Я разочарован тем, что мы пропустили с углового и голом в последние минуты, но в целом было много позитивного.

Во втором тайме мы хорошо действовали против сильной команды на непростом стадионе. Фред и де Хеа провели матч на топовом уровне. Как команда мы были единым целым.