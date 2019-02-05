Уле Гуннар Сульшер: "Работа в "МЮ" мне подходит больше, чем в "Кардиффе"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что он подходит для этой должности благодаря психологии победителя. Бывший форвард "МЮ" возглавил команду до конца сезона в декабре после отставки Жозе Моуринью. В 2014 году Сульшер безуспешно работал с "Кардифф Сити" и был уволен за неудовлетворительные результаты.

- После завершения карьеры в 2007 году я посмотрел большинство матчей "МЮ", и, конечно, у меня есть мнение по поводу того, что идет правильно, а что нет, - цитирует The Telegraph Сульшера. - Это нормально для болельщика "МЮ". Поэтому я думаю, что больше подхожу для этой работы.

Я знаю ДНК и психологию "МЮ", знаю, что значит быть игроком "Манчестер Юнайтед". У них есть психология победителей. Уверенность в себе. Мы хотим рисковать, хотим идти на второй, третий, четвертый гол, так мы играем в "МЮ".

Это совсем не то, что работать с "Кардиффом". "Манчестер Юнайтед" мне подходит больше, чем клуб, борюшийся за выживание. Я не был готов к борьбе на дне. Я не говорю, что не был готов к премьер-лиге, это другое.