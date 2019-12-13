Уле Гуннар Сульшер: «Попадание в топ-4? Я не думаю об этом сейчас»
13:51
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о возможности попасть с первую четверку по итогам сезона.
— Попадание в топ-4? Я не думаю об этом сейчас в декабре, — приводит слова Сульшера Sky Sports. — С декабря по апреля слишком много игр.
Нам просто нужно развивать команду, продолжать придерживаться того, во что мы верим, и совершенствоваться каждый день — тогда я верю, что результаты придут.
Прошлая неделя была хорошей, но теперь это уже история. Команда движется в правильном направлении.
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