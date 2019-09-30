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Уле Гуннар Сульшер: «Не нужно быть ученым, чтобы понять, что нам нужен нападающий»

19:02
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что в зимнее трансферное окно клуб планирует приобрести нападающего.

— От нас ушли Алексис Санчес и Ромелу Лукаку, — цитирует тренера ESPN. — Не нужно быть ученым, чтобы понять, что нам нужен нападающий. Нам не хватает креатива и голов в завершающей стадии.

Ромелу хотел уйти. Зачем держать человека, который не хочет быть в команде?

Почему не удалось найти замену? Поверьте, если бы был вариант, в котором мы были бы точно уверены, то сделка была бы осуществлена еще летом.

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