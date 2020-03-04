Уле Гуннар Сульшер: «Нам нужно быть внимательнее с Руни, он хочет доказать, что еще не слишком стар»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о предстоящей встрече в рамках 1/8 финала Кубка Англии с «Дерби Каунти», за который выступает лучший бомбардир в истории «красных дьяволов» Уэйн Руни.

— Он создает угрозу в штрафной и на подходах к ней, через него идут атаки, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Уэйн хочет доказать, что он еще не слишком стар и готов сражаться. Нам нужно быть внимательнее с ним, не давать ему много пространства. Когда Руни играет в полузащите, то видно, что он обладает умением отдавать передачи на уровне Скоулза. Уверен, что фанаты «МЮ», которые приедут на наш матч с «Дерби», тепло примут Уэйна. Он очень много сделал для нашей команды, все это ценят и помнят.

Матч «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 5 марта, начало — в 22.45 по московскому времени.