Уле Гуннар Сульшер: «Клопп провел 4 года в «Ливерпуле», создавая команду. Быстро все не исправить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о том, как клуб проведет зимнее трансферное окно.

— Мне кажется, что у нас есть свой способ ведения дел, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. — Конечно, вы видите, что другие команды преуспели.

Юрген Клопп провел четыре года в «Ливерпуле», создавая свою команду, и сейчас у них все хорошо. Я говорил много раз — быстро все исправить не получится.

У нас не будет 8 или 10 игроков в одном трансферном окне. У нас было бы хорошее трансферное окно летом, потому что в январе трудно вести переговоры. Но мы пытаемся что-то сделать.