Уле Гуннар Сульшер : «К счастью, когда я играл, ВАР не было»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 26-го тура АПЛ. Манкунианцы вышли на седьмое место в турнирной таблице.

- Не очень здорово действовали с мячом, иногда были нерасторопны и небрежны, но в защите сыграли очень хорошо, — приводит слова специалиста BBC. — Байи провел отличный первый матч после возвращения. Сопернику не повезло с двумя голами, отмененными из-за ВАР.

Повезло ли Магуайру? Не думаю, сначала фолили на нем, Батшуайи падал на него, так что он просто вытянул ногу. К счастью, когда я играл, ВАР не было.