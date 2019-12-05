Уле Гуннар Сульшер: «Это была лучшая игра Рэшфорда при мне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Тоттенхэмом» в матче 15-го тура чемпионата Англии (2:1) отметил игру нападающего Маркуса Рэшфорда. Англичанин оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов.

— Три очка для нас важны, — цитирует BBC Сульшера. — У нас было уже шесть ничьих, это слишком много. Сегодня было лучшее выступление Маркуса Рэшфорда при мне — зрелое и агрессивное. Это была великолепная игра в его исполнении.

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