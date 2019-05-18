22:06 | Футбол — Англия

"Уфа" поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии

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"Уфа" в своем официальном Твиттере поздравила защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко с победой в Кубке Англии. "Горожане" в финале обыграли "Уотфорд" (6:0). Этот титул стал для 22-летнего украинца пятым в составе манчестерского клуба.

Зинченко завоевал пятый трофей в Англии! В финале Кубка Англии "Манчестер Сити" переиграл "Уотфорд" со счетом 6:0, оформив по итогу сезона требл. Экс-футболист "Уфы" Александр Зинченко отыграл весь матч и взял свой пятый трофей в "Сити"! Мы тобой гордимся и желаем успехов! - сообщается в Твиттере уфимского клуба.

Напомним, Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016 год.

Манчестер Сити - Уотфорд

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