"Уфа" поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии

"Уфа" в своем официальном Твиттере поздравила защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко с победой в Кубке Англии. "Горожане" в финале обыграли "Уотфорд" (6:0). Этот титул стал для 22-летнего украинца пятым в составе манчестерского клуба.

- Зинченко завоевал пятый трофей в Англии! В финале Кубка Англии "Манчестер Сити" переиграл "Уотфорд" со счетом 6:0, оформив по итогу сезона требл. Экс-футболист "Уфы" Александр Зинченко отыграл весь матч и взял свой пятый трофей в "Сити"! Мы тобой гордимся и желаем успехов! - сообщается в Твиттере уфимского клуба.

Зинченко завоевал пятый трофей в Англии!



В финале Кубка Англии "Манчестер Сити" переиграл "Уотфорд" со счетом 6:0, оформив по итогу сезона требл. Экс-футболист "Уфы" Александр Зинченко отыграл весь матч и взял свой пятый трофей в "Сити"!



Мы тобой гордимся и желаем успехов! pic.twitter.com/I1EdNPRFBG – ФК УФА (@UfaFc) 18 мая 2019 г.

Напомним, Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016 год.

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