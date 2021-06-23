Уэлбек подписал новый контракт с «Брайтоном»
20:14
Нападающий Дэнни Уэлбек продолжит выступать за «Брайтон». Клуб продлил контракт с 30-летним нападающим на год, сообщает сайт команды.
Уэлбек перешел в «Брайтон» на правах свободного агента в октябре 2020 года. В прошлом сезоне он провел в АПЛ 24 матча, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, Уэлбек выступал за такие гранды английского футбола, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Также в его активе есть 42 матча и 16 голов в составе сборной Англии.
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