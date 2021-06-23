«Челси» может отдать полузащитника Гилмора в аренду

Полузащитник Билли Гилмор может покинуть «Челси» на ближайший год. 20-летний игрок и клуб обсуждают уход футболиста на правах аренды в связи с необходимостью регулярно получать практику, сообщает BBC.

Оптимальным вариантом стороны видят аренду футболиста в клуб английской премьер-лиги.

В минувшем сезоне 19-летний шотландец провел только 5 матчей в АПЛ.