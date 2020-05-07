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«У меня было три ноги». Экс-игрок сборной Англии рассказал, как ему дали виагру вместо витаминов

15:24
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Бывший нападающий сборной Англии Карлтон Коул рассказал, как его однажды разыграли партнеры по национальной команде Джермейн Дефо, Уэйн Руни и Шон Райт-Филлипс. Форварду вместо витаминов дали таблетку виагры.

— У меня был стояк. — приводит слова Коула talkSPORT. — Сексуального возбуждения не было, просто эрекция. На поле я был быстрее всех, так как у меня было три ноги.

— Карлтон всегда улыбался, был счастливым, мы подумали, что его и стоит разыграть, — добавил Дефо. Я чуть не лопнул от смеха, было невероятно смешно. Видели бы его лицо, когда узнал правду. Ему ничего не оставалось делать.

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