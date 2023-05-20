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Сегодня, 07:59

Сеюнджю будет представлен в качестве игрока «Атлетико» на следующей неделе

Руслан Минаев
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Защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджу на следующей неделе будет представлен в качестве игрока «Атлетико», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, все документы подписаны и защитник перейдет в испанский клуб на правах свободного агента. Контракт с 26-летним турком будет рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Сеюнджю провел 9 матчей за «Лестер» и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Чаглар Сеюнджю
ФК Атлетико
ФК Лестер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3
 Ньюкасл 36 19 12 5 67-32 69
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6
 Брайтон 35 17 7 11 67-49 58
7
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
8
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9
 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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20.05 14:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
20.05 17:00
Борнмут – МЮ
 - : -
20.05 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 - : -
20.05 17:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
20.05 17:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 - : -
20.05 19:30
Нот. Форест – Арсенал
 - : -
21.05 15:30
Вест Хэм – Лидс
 - : -
21.05 16:00
Брайтон – Саутгемптон
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Ман. Сити – Челси
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Ньюкасл – Лестер
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 27
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Рияд Махрез

Рияд Махрез

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 25 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 34 1 10
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 23 1 6
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