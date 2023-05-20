Сеюнджю будет представлен в качестве игрока «Атлетико» на следующей неделе

Защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджу на следующей неделе будет представлен в качестве игрока «Атлетико», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, все документы подписаны и защитник перейдет в испанский клуб на правах свободного агента. Контракт с 26-летним турком будет рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Сеюнджю провел 9 матчей за «Лестер» и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.