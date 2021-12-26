Тухель: «У «Челси» сильная вратарская линия, и Кепа — важная ее часть»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением об игре вратаря Кепы Аррисабалаги.
«Я впечатлен Кепой. Это неудивительно, ведь он проявляет себя как человек и спортсмен, показывает характер. Он делает то, что у него получается лучше всего, и помогает нам. Я счастлив, потому что Кепа нужен «Челси» в такой форме. У нас сильная вратарская линия, и он — важная ее часть», — приводит слова Тухеля Daily Mail.
В текущем сезоне 27-летний испанец провел за «Челси» 6 матчей, трижды сыграв на ноль и пропустив 5 мячей.
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