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Саудовский принц покинул пост руководителя «Шеффилд Юнайтед»

09:47
Мусаад бен Халид Аль Сауд. Фото ФК «Шеффилд Юнайтед».
Мусаад бен Халид Аль Сауд. Фото ФК «Шеффилд Юнайтед».
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Принц Мусаад бен Халид Аль Сауд ушел в отставку с поста председателя совета директоров «Шеффилд Юнайтед», сообщает официальный сайт клуба 17 апреля.

Член правящей династии Саудовской Аравии принял решение оставить клуб «по личным мотивам». Исполняющим обязанности главы совета директоров назначен Юсуф Гиансиракуза, который ранее занимал пост заместителя председателя.

Мусаад бен Халид Аль Сауд был назначен председателем совета директоров «Шеффилд Юнайтед» в сентябре 2019 года, став самым молодым руководителем клуба АПЛ в истории. Владельцем «Шеффилд Юнайтед» является другой саудовский принц Абдулла бин Мосаад бин Абдель Азиз Аль Сауд.

В нынешнем сезоне «клинки» идут на последней строчке в премьер-лиге, набрав всего 14 очков в 31 матче.

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