Рангник ждет получения разрешения на работу в Англии

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Сейчас он ждет получения разрешения на работу в Англии, утверждает The Times.

Финальное собеседование с немецким специалистом происходило во вторник, 23 ноября. В четверг, 25 ноября, издание The Athletic сообщило, что до конца мая 2022 года Рангник будет исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

63-летний Рангник работает в «Локомотиве» с июля нынешнего года. Его контракт с клубом рассчитан на три года.

По данным «СЭ», Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнер по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.