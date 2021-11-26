Рангник ждет получения разрешения на работу в Англии
Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Сейчас он ждет получения разрешения на работу в Англии, утверждает The Times.
Финальное собеседование с немецким специалистом происходило во вторник, 23 ноября. В четверг, 25 ноября, издание The Athletic сообщило, что до конца мая 2022 года Рангник будет исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
63-летний Рангник работает в «Локомотиве» с июля нынешнего года. Его контракт с клубом рассчитан на три года.
По данным «СЭ», Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнер по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.
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