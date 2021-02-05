Тухель отрицает свою заслугу в победе «Челси» над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Дело не в моих методах. Я доволен командой и ее потенциалом. Дело не только в тактике, но и в том, как футболисты действовали на поле, как они проживали этот матч. Все действовали со стопроцентной интенсивностью и отдачей. Мы не теряли веры в победу, продолжали давить соперника и играли храбро», — цитирует Goal Тухеля.

«Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. Тухель, возглавивший «синих» в январе, повторил достижение Жозе Моуринью. «Челси» не пропустил ни одного гола в первых трех матчах под руководством немецкого специалиста.