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Тухель отрицает свою заслугу в победе «Челси» над «Тоттенхэмом»

08:14
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Дело не в моих методах. Я доволен командой и ее потенциалом. Дело не только в тактике, но и в том, как футболисты действовали на поле, как они проживали этот матч. Все действовали со стопроцентной интенсивностью и отдачей. Мы не теряли веры в победу, продолжали давить соперника и играли храбро», — цитирует Goal Тухеля.

«Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. Тухель, возглавивший «синих» в январе, повторил достижение Жозе Моуринью. «Челси» не пропустил ни одного гола в первых трех матчах под руководством немецкого специалиста.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/not-about-my-methods-tuchel-downplays-his-tactical-influence/1wci9kevyq5do101oqt6n7hkn2

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