Моуринью резко ответил на вопрос о Бэйле
01:40
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался недоволен вопросом о нападающем команде Гарете Бэйле. Сразу после окончания матча 22-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:1) журналист во флэш-интервью спросил, почему валлиец не появился на поле.
«Хороший вопрос. Но вы не заслуживаете ответа», — цитирует Моуринью ESPN.
Впервые в карьере португальца команда под его руководством потерпела два домашних поражения подряд.
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