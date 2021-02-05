Моуринью резко ответил на вопрос о Бэйле

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался недоволен вопросом о нападающем команде Гарете Бэйле. Сразу после окончания матча 22-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:1) журналист во флэш-интервью спросил, почему валлиец не появился на поле.

«Хороший вопрос. Но вы не заслуживаете ответа», — цитирует Моуринью ESPN.

Впервые в карьере португальца команда под его руководством потерпела два домашних поражения подряд.