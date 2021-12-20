Сборная Англии признана лучшей командой года по версии BBC, Саутгейт — лучший тренер
Стали известны команда и тренер 2021 года по версии BBC Sport.
Лучшей командой признана сборная Англии, лучшим тренером — Гарет Саутгейт. В 2021 году англичане дошли до финала Евро-2020, где уступили итальянцам.
Также спортивной личностью года по версии BBC стала британка Эмма Радукану, которая победила в финале US Open 2021.
The BBC Sports Personality Coach of the Year 2021 is...— BBC Sport (@BBCSport) December 19, 2021
? GARETH SOUTHGATE ?#SPOTY
The BBC Sports Personality Team of the Year 2021 is...— BBC Sport (@BBCSport) December 19, 2021
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