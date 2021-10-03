Тухель о голе Вернера «Саутгемптону»: «Мы все почувствовали облегчение»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал гол форварда «синих» Тимо Вернера в матче 7-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1).
«Мы все почувствовали облегчение, и я, и Тимо, и весь клуб. Каждый раз, когда Вернер забивает, у нас появляется чувство, что ВАР сейчас отберет у него гол, было уже много таких решений, когда ситуация была на грани. Вернеру нужно продолжать, ему еще много в чем надо стать лучше. Мы рады, что он забил», — приводит Sky Sports слова Тухеля.
В сезоне-2021/22 Вернер принял участие в 8 матчах «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11668/12423778/chelsea-3-1-southampton-thomas-tuchel-admits-relief-as-timo-werner-ends-goal-drought
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