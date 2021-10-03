Тухель о голе Вернера «Саутгемптону»: «Мы все почувствовали облегчение»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал гол форварда «синих» Тимо Вернера в матче 7-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1).

«Мы все почувствовали облегчение, и я, и Тимо, и весь клуб. Каждый раз, когда Вернер забивает, у нас появляется чувство, что ВАР сейчас отберет у него гол, было уже много таких решений, когда ситуация была на грани. Вернеру нужно продолжать, ему еще много в чем надо стать лучше. Мы рады, что он забил», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

В сезоне-2021/22 Вернер принял участие в 8 матчах «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.