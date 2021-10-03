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Бертранд — о преклонении колена перед матчами: «Надо продолжать, потому что это раздражает расистов»

08:40
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Защитник «Лестера» Райан Бертранд поделился мнением о преклонении колена перед матчами в качестве поддержки борьбы с расизмом.

«Во-первых, нет никаких сомнений в том, что это по-прежнему заметное послание. Нельзя сказать, что хватит уже. Нет, не хватит. Прекратить можно будет тогда, когда мы покончим со всем этим. Но также должен возникать и вопрос, что же делать дальше.

Это не значит, что надо перестать преклонять колено. Надо продолжать, потому что это раздражает расистов. Мы доносим послание. Но в то же время мы должны вместе с лидерами АПЛ обдумать, куда двигаться дальше, когда будет достигнут прогресс.

Такие вещи, как после финала Евро, сами за себя говорят, почему мы это делаем. Увы, полностью это не искоренить, нельзя контролировать весь мир. Но можно контролировать наш вид спорта, наш футбол. С теми возможностями, которыми обладают социальные сети, мы способны на это», — приводит слова Райана Sky Sports.

В августе АПЛ на официальном сайте сообщила, что футболисты лиги продолжат вставать на колено перед матчами в знак протеста против расизма. Также они будут носить значок «Нет места для расизма».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12420467/ryan-bertrand-explains-his-reasons-for-leicester-move-and-why-taking-a-knee-is-still-crucial

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Екатерина Савостина все материалы автора

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