Защитник «Лестера» Райан Бертранд поделился мнением о преклонении колена перед матчами в качестве поддержки борьбы с расизмом.

«Во-первых, нет никаких сомнений в том, что это по-прежнему заметное послание. Нельзя сказать, что хватит уже. Нет, не хватит. Прекратить можно будет тогда, когда мы покончим со всем этим. Но также должен возникать и вопрос, что же делать дальше.

Это не значит, что надо перестать преклонять колено. Надо продолжать, потому что это раздражает расистов. Мы доносим послание. Но в то же время мы должны вместе с лидерами АПЛ обдумать, куда двигаться дальше, когда будет достигнут прогресс.

Такие вещи, как после финала Евро, сами за себя говорят, почему мы это делаем. Увы, полностью это не искоренить, нельзя контролировать весь мир. Но можно контролировать наш вид спорта, наш футбол. С теми возможностями, которыми обладают социальные сети, мы способны на это», — приводит слова Райана Sky Sports.

В августе АПЛ на официальном сайте сообщила, что футболисты лиги продолжат вставать на колено перед матчами в знак протеста против расизма. Также они будут носить значок «Нет места для расизма».