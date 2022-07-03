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Руководство «Манчестер Юнайтед» 4 июля проведет встречу с Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Манчестер Юнайтед» в понедельник, 4 июля, проведет встречу с нападающим Криштиану Роналду. Стороны будут обсуждать будущее 37-летнего португальца в клубе, сообщает The Telegraph.

Клуб хочет понять, насколько твердо Роналду настроен сменить команду и какими могли бы быть дальнейшие шаги для обеих сторон, если все же он будет настаивать на трансфере.

Представители «МЮ» собираются занять жесткую позицию.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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