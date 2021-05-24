Салах поздравил Кейна с завоеванием «Золотой бутсы» АПЛ

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» АПЛ в сезоне-2020/21 как лучший бомбардир турнира. Он также получил приз лучшему ассистенту лиги. В своем Twitter англичанин опубликовал фото с наградами.

«Рад получить эти трофеи! Это было бы невозможно без команды и персонала», — написал Кейн.

Delighted to win these awards! Not possible without the team and staff throughout the season. ? pic.twitter.com/12kfT4LOfL — Harry Kane (@HKane) May 23, 2021

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поздравил футболиста с этими достижениями: «Абсолютно заслуженно! Поздравляю!»

Кейн обогнал египтянина в бомбардирской гонке на 1 гол. В активе игрока «шпор» — 23 мяча, у Салаха — 22 гола.