Салах поздравил Кейна с завоеванием «Золотой бутсы» АПЛ
09:39
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» АПЛ в сезоне-2020/21 как лучший бомбардир турнира. Он также получил приз лучшему ассистенту лиги. В своем Twitter англичанин опубликовал фото с наградами.
«Рад получить эти трофеи! Это было бы невозможно без команды и персонала», — написал Кейн.
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поздравил футболиста с этими достижениями: «Абсолютно заслуженно! Поздравляю!»
Кейн обогнал египтянина в бомбардирской гонке на 1 гол. В активе игрока «шпор» — 23 мяча, у Салаха — 22 гола.
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