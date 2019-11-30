Три из трех: «Тоттенхэм» Моуринью оказался сильнее «Борнмута». «Шпоры» на пятом месте в АПЛ
«Тоттенхэм» дома одержал победу над «Борнмутом» (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В составе «шпор» дублем отметился полузащитник Деле Алли и еще один гол забил хавбек Мусса Сиссоко. У «Борнмута» дважды отличился форвард Харри Уилсон.
Для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью эта победа стала третьей в трех прошедших играх с момента начала работы в новой команде.
«Тоттенхэм» с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» — 16 баллов и 12-я строчка.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
14-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Борнмут» — 3:2 (1:0)
Голы: Алли, 21 (1:0). Алли, 50 (2:0). Сиссоко, 69 (3:0). Х.Уилсон, 73 (3:1). Х.Уилсон, 90+6 (3:2).
«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Уинкс, 90+4), Ндомбеле (Лукас Моура, 74), Сон Хын Мин (Ло Сельсо, 88), Кейн.
«Борнмут»: Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико, Стэйси, Лерма, Л.Кук (Гослинг, 74), Фрэйзер (Х.Уилсон, 63), К.Уилсон, Соланке, Данджума.
Предупреждения: Рико, 67. Лерма, 90.
Судья: Мэйсон (Англия).
30 ноября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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