«Бернли» на своем поле примет «Арсенал» в матче 25-го тура английской премьер-лиги в субботу, 17 февраля. Игра состоится на стадионе «Терф Мур» в Бернли (Англия). Начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Бернли» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире встречу можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Бернли с 13 очками располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб набрал 52 балла и занимает 3-е место.

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