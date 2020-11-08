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Тренер «Фулхэма» зол на нападающего, исполнившего пенальти «паненкой»

02:55
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Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер после поражения от «Вест Хэма» в 8-м туре чемпионата Англии (0:1) признался, что зол на нападающего Адемолу Лукмана. На 98-й минуте англичанин исполнил пенальти в стиле Антонина Паненки и не забил.

— Я не собираюсь игнорировать промах с пенальти, я зол, и Лукман тоже, — цитирует BBC Паркера. - Такой пенальти нельзя не забить. Если ты берешь такую ответственность, должен забивать. ?

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