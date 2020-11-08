Тренер «Фулхэма» зол на нападающего, исполнившего пенальти «паненкой»
Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер после поражения от «Вест Хэма» в 8-м туре чемпионата Англии (0:1) признался, что зол на нападающего Адемолу Лукмана. На 98-й минуте англичанин исполнил пенальти в стиле Антонина Паненки и не забил.
— Я не собираюсь игнорировать промах с пенальти, я зол, и Лукман тоже, — цитирует BBC Паркера. - Такой пенальти нельзя не забить. Если ты берешь такую ответственность, должен забивать. ?
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.