Тренер «Фулхэма» недоволен новой датой перенесенной игры с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер резко отозвался о дате, на которую АПЛ назначила матч с «Тоттенхэмом». Напомним, что игра должна была состоятся 30 декабря, но была перенесена на 13 января из-за вспышки коронавируса у «Фулхэма», о которой клуб сообщил за 3 часа до начала матча.

— Это неправильно, поэтому я очень зол. Вероятность того, что мы сыграем в среду, появилась лишь в субботу, но мы не думали, что такое возможно на самом деле. Однако уже в 9:30 утра в понедельник нам сообщили, что игра все-таки состоится в среду. Люди, принимающие такие решения, не понимают игроков, это безумие. Мы думали, что у нас будет 6 дней отдыха, — приводит слова Паркера BBC.