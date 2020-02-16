«Тоттенхэм» вырвал победу у «Астон Виллы», Алдервейрелд забил в свои и чужие ворота

«Астон Вилла» дома проиграли «Тоттенхэму» (2:3) в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бирмингеме.

На 9-й минуте матча защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд отметился автоголом. Спустя 18 минут бельгиец забил гол в чужие ворота, став первым игроком «Тоттенхэма» после Гарета Бэйла, кому удалось записать на свой счет автогол и гол в одной встрече.

На 45-й минуте встречи форвард «шпор» Сон Хын Мин вывел вперед команду Жозе Моуринью, но спустя 8 минут защитник «Астон Виллы» Бьорн Энгелс восстановил баланс в этой игре. На 4-й добавленной минуте этого матча установил окончательный счет Сон.

«Тоттенхэм» с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» — 25 баллов и 17-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» — 2:3 (1:2)

Голы: Алдервейрелд, 9 — в свои ворота (1:0). Алдервейрелд, 27 (1:1). Сон Хын Мин, 45+2 (1:2). Энгелс, 53 (2:2). Сон Хын Мин, 90+4 (2:3).

Нереализованный пенальти: Сон Хын Мин, 45+2 (вратарь)

«Астон Вилла»: Рейна, Энгелс, Таргетт, Гильбер, Хос, Конса, Дринкуотер (Накамба, 60), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 70), Саматта (Борха Бастон, 84).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Уинкс, Дайер (Ло Сельсо, 60), Алли (Фернандеш, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бергвайн (Фертонген, 90+6).

Предупреждения: Гильбер, 86. Накамба, 90+2.

Судья: Аткинсон (Англия).

16 февраля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».