«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голам Кейна и Хейбьерга

«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 2:0.

В составе «шпор» отличились Харри Кейн и Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Благодаря победе «Тоттенхэм» поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 59 очков. «Вулверхэмптон» идет на двенадцатом месте с 45 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 2:0 (1:0)

Голы: Кейн, 45 (1:0). Хейбьерг, 62 (2:0).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Регилон, Танганга, Хейбьерг, Дайер, Алли (Ндомбеле, 82), Ло Сельсо (Уинкс, 68), Бэйл (Сиссоко, 89), Сон Хын Мин, Кейн.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Хувер, Жоау Моутинью, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Невеш, 73), Витинья (Виллиан Жозе, 63), Траоре, Силва (Корбяну, 86).

Предупреждение: Танганга, 86.

Судья: Аткинсон (Англия).

16 мая. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».