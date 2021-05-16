Тренер «Астон Виллы» оценил игру футболистов команды в матче с «Кристал Пэлас»
17:10
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит высказался по поводу поражения своей команды в матче 36-го тура АПЛ (2:3).
«В первом тайме мы выглядели хорошей командой. Нам не повезло, не смогли забить больше. Во втором тайме соперник был агрессивнее, мы не могли играть с мячом также хорошо, как делали это в первом тайме.
Это поражение бьет по нашим надеждам финишировать в первой половине турнирной таблицы», — цитирует Смита BBC.
«Астон Вилла» после 36 туров АПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю