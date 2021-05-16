Нападающий «Ливерпуля» Жота пропустит остаток сезона из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий мерсисайдцев Диогу Жота получил травму в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (4:2).

«Нет хорошего без плохого. Мы обыграли «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре, но у Жоты что-то с костью. Все не настолько серьезно, но достаточно серьезно для того, чтобы он пропустил оставшиеся три матча», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

В сезоне-2020/21 Жота провел 29 матчей за «Ливерпуль», на его счету 13 голов и 1 результативная передача.