«Тоттенхэм» отверг первое предложение «Милана» по Орье

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье находитcя в сфере интересов «Милана». «Россонери» сделали первое предложение по 27-летнему ивуарийцу, однако получили от лондонской команды отказ, сообщает Sky Sports.

Переговоры между клубами продолжаются, но на данном этапе они по-разному оценивают футболиста.

В сезоне-2019/20 Орье провел за «Тоттенхэм» 42 матча, на его счету 2 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.