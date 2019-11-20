«Тоттенхэм» остановился на кандидатуре Моуринью после того, как «Лестер» отказался отпускать Роджерса

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не был приоритетным кандидатом на эту должность, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, председатель совета директоров «шпор» Даниэль Леви, когда возник вопрос о смене тренера, в первую очередь обратился в «Лестер» по поводу Брендана Роджерса. «Лисы» категорически отказались отпускать тренера, после чего лондонский клуб начал переговоры с Моуринью.

Ранее также сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривал кандидатуру главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. Источник указывает, что такой вариант был сочтен рискованным, так как молодому специалисту, который только летом перешел из «Хоффенхайма», было бы непросто освоится в Англии.

Жозе Моуринью сменил на посту главного тренера Маурисио Покеттино, который ранее был отправлен в отставку.

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