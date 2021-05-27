«Тоттенхэм» объявил об уходе Роуза и Гассаниги из клуба
«Тоттенхэм» расстался с двумя футболистами, сообщает официальный сайт клуба.
Команду покинули вратарь Пауло Гассанига и защитник Дэнни Роуз. У обоих игроков истекли контракты с клубом.
The Club can confirm the departures of Danny Rose and Paulo Gazzaniga following the conclusion of their contracts.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 27, 2021
We thank Danny and Paulo for their service and wish them well for the future.#THFC ?? #COYS
Гассанига выступал за «Тоттенхэм» с лета 2017 года. С февраля 2021 года 29-летний аргентинец играл за «Эльче» на правах аренды.
Роуз перешел в «Тоттенхэм» летом 2007 года. В последний раз 30-летний англичанин выходил на поле в составе «шпор» 11 января 2020 года в игре против «Ливерпуля» (0:1). В сезоне-2020/21 Роуз ни разу не сыграл за основную команду «Тоттенхэма».
Дополнительная информация:
https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/may/player-update/
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