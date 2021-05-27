«Тоттенхэм» объявил об уходе Роуза и Гассаниги из клуба

«Тоттенхэм» расстался с двумя футболистами, сообщает официальный сайт клуба.

Команду покинули вратарь Пауло Гассанига и защитник Дэнни Роуз. У обоих игроков истекли контракты с клубом.

The Club can confirm the departures of Danny Rose and Paulo Gazzaniga following the conclusion of their contracts.



We thank Danny and Paulo for their service and wish them well for the future.#THFC ?? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 27, 2021

Гассанига выступал за «Тоттенхэм» с лета 2017 года. С февраля 2021 года 29-летний аргентинец играл за «Эльче» на правах аренды.

Роуз перешел в «Тоттенхэм» летом 2007 года. В последний раз 30-летний англичанин выходил на поле в составе «шпор» 11 января 2020 года в игре против «Ливерпуля» (0:1). В сезоне-2020/21 Роуз ни разу не сыграл за основную команду «Тоттенхэма».