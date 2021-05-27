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«Тоттенхэм» объявил об уходе Роуза и Гассаниги из клуба

12:15
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«Тоттенхэм» расстался с двумя футболистами, сообщает официальный сайт клуба.

Команду покинули вратарь Пауло Гассанига и защитник Дэнни Роуз. У обоих игроков истекли контракты с клубом.

Гассанига выступал за «Тоттенхэм» с лета 2017 года. С февраля 2021 года 29-летний аргентинец играл за «Эльче» на правах аренды.

Роуз перешел в «Тоттенхэм» летом 2007 года. В последний раз 30-летний англичанин выходил на поле в составе «шпор» 11 января 2020 года в игре против «Ливерпуля» (0:1). В сезоне-2020/21 Роуз ни разу не сыграл за основную команду «Тоттенхэма».

Дополнительная информация:

https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/may/player-update/

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