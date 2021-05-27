Почеттино ведет переговоры с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ведет переговоры с руководством «Тоттенхэма», сообщает TF1.

По данным источника, специалист хочет покинуть парижан и вернуться в лондонский клуб, который возглавлял с 2014 по 2019 год. «ПСЖ» не хочет опускать 49-летнего аргентинца.

В сезоне-2020/21 «ПСЖ» под руководством Почеттино занял 2-е место в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов вылетел в полуфинале от «Манчестер Сити».