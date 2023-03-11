«Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем» благодаря дублю Кейна

«Тоттенхэм» дома обыграл «Ноттингем» в матче 27-го тура чемпионата Англии — 3:1.

Голами в составе «шпор» отметились Гарри Кейн, оформивший дубль, и Сон Хын Мин. За гостей забил Джо Уорралл.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в АПЛ, набрав 48 очков. «Ноттингем» находится на 14-й строчке (26).

В другом матче «Лидс» дома сыграл вничью с «Брайтоном» — 2:2. Голами в составе хозяев поля отметились Патрик Бэмфорд и Джек Харрисон. За гостей забил Алексис Макаллистер. Еще один гол Харрисон забил в свои ворота.

«Лидс» занимает 19-е место в АПЛ с 23 очками. «Брайтон» находится на 7-й строчке (39).