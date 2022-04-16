«Тоттенхэм» собирается летом подписать вратаря «Вест Бромвича» Джонстона

«Тоттенхэм» намерен этим летом подписать вратаря «Вест Бромвича» и сборной Англии Сэма Джонстона, сообщает Daily Express.

По данным источника, 29-летний футболист решил не продлевать контракт с нынешним клубом. В «Вест Бромвиче» уже занимаются поиском голкипера.

Портал Transfermarkt оценивает вратаря в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионшипа Джонстон провел за клуб 36 матчей, из них 15 — всухую.