Криштиану Роналду: «60-й хет-трик в моей карьере еще важнее, так как принес «МЮ» три очка»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (3:2).

«Как я уже говорил, индивидуальные достижения имеют значение, только если они помогают команде добиваться результата. 60-й хет-трик в моей карьере еще важнее, так как принес нам три очка.

Хорошая работа, парни, все приложили огромные усилия. Мы не сдаемся, мы боремся до конца!" - написал форвард в социальных сетях.

37-летний португалец оформил второй хет-трик в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. В нынешнем сезоне АПЛ Роналду забил 15-й мяч.

Роналду в 60-й раз в карьере забил три и более мяча в одном матче. 50 из них пришлись на клубную карьеру, еще десять — на карьеру в составе сборной Португалии.