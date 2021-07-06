«Тоттенхэм» может подписать Сеферовича

«Тоттенхэм» может купить нападающего «Бенфики» Хариса Сеферовича, сообщает Mirror.

По информации источника, новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту находится в поиске усиления атакующей линии и считает 29-летнего швейцарца подходящей кандидатурой. Сообщается, что «Бенфика» готова продать футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Сеферович провел 48 матчей за «Бенфику», на его счету 26 голов и 7 результативных передач. Также форвард забил 3 мяча в 5 матчах на Евро-2020. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.