«Тоттенхэм» может подписать Сеферовича
06:32
«Тоттенхэм» может купить нападающего «Бенфики» Хариса Сеферовича, сообщает Mirror.
По информации источника, новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту находится в поиске усиления атакующей линии и считает 29-летнего швейцарца подходящей кандидатурой. Сообщается, что «Бенфика» готова продать футболиста в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Сеферович провел 48 матчей за «Бенфику», на его счету 26 голов и 7 результативных передач. Также форвард забил 3 мяча в 5 матчах на Евро-2020. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/nuno-espirito-santo-plots-tottenham-24463181
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