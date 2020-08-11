«Тоттенхэм» и «Саутгемптон» обменялись игроками

Полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хейбьерг стал игроком «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт лондонцев. В обратном направлении отправился защитник Кайл Уокер-Питерс.

25-летний Хейбьерг подписал контракт со «шпорами» на пять лет, сумма трансфера составила 15 миллионов фунтов стерлингов, еще 4 миллиона «Саутгемптон» может получить в случае удачного выступления игрока.

23-летний Питерс также согласовал со «святыми» пятилетнее соглашение, лондонцы получили компенсацию в размере 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» занял шестое место и получил право сыграть в Лиге Европы, «Саутгемптон» стал 11-м.