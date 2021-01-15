«Тоттенхэм» готов вернуть Бэйла в «Реал»

«Тоттенхэм» не будет продлевать аренду форварда «Реала» Гарета Бэйла, утверждает The Times.

По данным источника, 31-летний футболист не впечатлил руководство лондонского клуба своей игрой, поэтому они готовы вернуть форварда в «Реал».

Ранее сообщалось, что валлиец хочет получить еще один шанс в мадридском клубе и отработать контракт до конца. В сезоне-2020/21 Бэйл участвовал в 12 матчах, отметившись 3 голами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.