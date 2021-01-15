«Тоттенхэм» готов вернуть Бэйла в «Реал»
08:23
«Тоттенхэм» не будет продлевать аренду форварда «Реала» Гарета Бэйла, утверждает The Times.
По данным источника, 31-летний футболист не впечатлил руководство лондонского клуба своей игрой, поэтому они готовы вернуть форварда в «Реал».
Ранее сообщалось, что валлиец хочет получить еще один шанс в мадридском клубе и отработать контракт до конца. В сезоне-2020/21 Бэйл участвовал в 12 матчах, отметившись 3 голами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
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