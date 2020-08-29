Топ-клубы АПЛ хотят пересмотреть отмену использования пяти замен
Клубы чемпионата Англии пересмотрят свое решение об отказе использования пяти замен, сообщает The Sun.
По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» хотят использовать до пяти замен в предстоящем сезоне, несмотря на голосование 6 августа между клубами АПЛ, на котором решили вернуться к трем заменам за матч.
Этот вопрос снова будет включен в повестку дня собрания. Ожидается, что клубы снова проголосуют 3 сентября.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ранее продлил действие правила пяти замен на следующий сезон. Это нововведение будет действовать в международных турнирах. В то же время каждая федерация или лига должна решить сама, продолжать ли использовать это нововведение.