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Топ-клубы АПЛ хотят пересмотреть отмену использования пяти замен

04:44
В АПЛ могут вернуть пять замен. Фото Reuters
В АПЛ могут вернуть пять замен. Фото Reuters
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Клубы чемпионата Англии пересмотрят свое решение об отказе использования пяти замен, сообщает The Sun.

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» хотят использовать до пяти замен в предстоящем сезоне, несмотря на голосование 6 августа между клубами АПЛ, на котором решили вернуться к трем заменам за матч.

Этот вопрос снова будет включен в повестку дня собрания. Ожидается, что клубы снова проголосуют 3 сентября.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ранее продлил действие правила пяти замен на следующий сезон. Это нововведение будет действовать в международных турнирах. В то же время каждая федерация или лига должна решить сама, продолжать ли использовать это нововведение.

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