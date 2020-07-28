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Тимо Вернер: «Лэмпард был главной причиной перехода в «Челси»

21:36
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Форвард «Челси» Тимо Вернер рассказал о причинах перехода в лондонский клуб.

- Лэмпард был главной причиной, — цитирует Вернера официальный сайт клуба. — Мы много говорили о таких вещах, как система игры, о том, как он хочет играть, как он видит мою игру, и как эта система мне подходит. Это очень приятный человек, который сказал, что не только хочет видеть меня в своей команде, но и хочет помочь мне развиваться как игроку. Сейчас он немного лучше знает меня, между нами хорошее взаимопонимание, и теперь я счастлив быть здесь.

Когда ты принимаешь решение уйти из своего клуба и перебраться в такой большой клуб, это становится осуществлением мечты, потому что «Челси» является очень большим клубом.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2020/07/28/video-exclusive--werner-interview-on-his-decision-to-join-chelse

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