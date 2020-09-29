Тиагу Силва пожаловался на отношение «ПСЖ», из-за которого он ушел в «Челси»

Защитник «Челси» Тиагу Силва рассказал об обстоятельствах ухода из «ПСЖ» этим летом. Бразилец заявил, что парижане некрасиво поступили с ним после восьми сезонов.

— Меня разозлила эта ситуация, — цитирует France Football Тиагу Силву. — Мне очень не понравилось, как все было обставлено. Я был в Бразилии на карантине, когда Леонарду позвонил мне и сказал, что из-за пандемии и прочих трудностей...

Нет, сперва он спросил меня, смогу ли я поиграть еще два месяца, чтобы поучаствовать в возможном четвертьфинале Лиги чемпионов. Я сказал, что могу. Но он заявил, что клуб не рассчитывает на меня в будущем. Нужно было поступить иначе.

За всю карьеру в «ПСЖ» я выкладывался по максимуму, никогда не ленился. Будто три матча до четвертьфинала что-то решили? Что, все то, чего я достиг за 8 лет, больше не имело значения?

Так поступили не только со мной. То же самое было с Кавани, лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». Я говорю это для того, чтобы клуб развивался и не совершал подобных ошибок в дальнейшем.