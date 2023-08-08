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Невилл надеется, что Кейн перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл надеется, что Харри Кейн откажет «Баварии» и перейдет в «Манчестер Юнайтед».

«Надеюсь, в «МЮ» наблюдают за ситуацией и видят, что сделка с «Баварией» может быть согласована. Но, надеюсь, Кейн скажет им: «Я не поеду». Я могу ошибаться, у меня нет контактов с Кейном, но я буду просто ошеломлен, если он перейдет в «Баварию». Это огромный клуб, но я не вижу в этом ничего особенного. Буду потрясен, если он не захочет побить рекорд по голом в АПЛ. Знаете, почему «Тоттенхэм» отклоняет предложения? Потому что они знают, что он не уйдет. Леви сидит и думает, что как только он согласится на 100 миллионов евро, Харри скажет: «Нет, я не хочу в «Баварию», а пойду туда в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов». И тогда у Леви возникнут проблемы. Надеюсь, Кейн поступил умно и скажет: «Я хочу в «Юнайтед»». Потому что он нужен «Юнайтед». С Кейном «МЮ» сможет догнать «Арсенал» или «Манчестер Сити», — приводит слова Невилла The Overlap.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу нападающего.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков за 38 туров.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: https://youtu.be/P4HBidSEcQ8
Гари Невилл
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
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 - : -
12.08 17:00
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