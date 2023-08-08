Невилл надеется, что Кейн перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл надеется, что Харри Кейн откажет «Баварии» и перейдет в «Манчестер Юнайтед».

«Надеюсь, в «МЮ» наблюдают за ситуацией и видят, что сделка с «Баварией» может быть согласована. Но, надеюсь, Кейн скажет им: «Я не поеду». Я могу ошибаться, у меня нет контактов с Кейном, но я буду просто ошеломлен, если он перейдет в «Баварию». Это огромный клуб, но я не вижу в этом ничего особенного. Буду потрясен, если он не захочет побить рекорд по голом в АПЛ. Знаете, почему «Тоттенхэм» отклоняет предложения? Потому что они знают, что он не уйдет. Леви сидит и думает, что как только он согласится на 100 миллионов евро, Харри скажет: «Нет, я не хочу в «Баварию», а пойду туда в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов». И тогда у Леви возникнут проблемы. Надеюсь, Кейн поступил умно и скажет: «Я хочу в «Юнайтед»». Потому что он нужен «Юнайтед». С Кейном «МЮ» сможет догнать «Арсенал» или «Манчестер Сити», — приводит слова Невилла The Overlap.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу нападающего.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков за 38 туров.

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