Невилл надеется, что Кейн перейдет в «Манчестер Юнайтед»
Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл надеется, что Харри Кейн откажет «Баварии» и перейдет в «Манчестер Юнайтед».
«Надеюсь, в «МЮ» наблюдают за ситуацией и видят, что сделка с «Баварией» может быть согласована. Но, надеюсь, Кейн скажет им: «Я не поеду». Я могу ошибаться, у меня нет контактов с Кейном, но я буду просто ошеломлен, если он перейдет в «Баварию». Это огромный клуб, но я не вижу в этом ничего особенного. Буду потрясен, если он не захочет побить рекорд по голом в АПЛ. Знаете, почему «Тоттенхэм» отклоняет предложения? Потому что они знают, что он не уйдет. Леви сидит и думает, что как только он согласится на 100 миллионов евро, Харри скажет: «Нет, я не хочу в «Баварию», а пойду туда в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов». И тогда у Леви возникнут проблемы. Надеюсь, Кейн поступил умно и скажет: «Я хочу в «Юнайтед»». Потому что он нужен «Юнайтед». С Кейном «МЮ» сможет догнать «Арсенал» или «Манчестер Сити», — приводит слова Невилла The Overlap.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу нападающего.
По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков за 38 туров.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -