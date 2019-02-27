Терри не скучает после завершения карьеры

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри сказал, что не скучает после завершения карьеры. Футболист завершил выступления прошлым летом, отыграв сезоне в составе "Астон Виллы". В настоящий момент он входит в тренерский штаб бирмингемцев.

- Я не скучаю. Не хватает отрезков с понедельника по пятницу, но давление от игр... Это забавно, потому что когда смотришь матчи вроде финала Кубка лиги, то хочешь все еще играть. Но давление, которое окружает такие игры, мне не нравилось, поэтому я наслаждаюсь тем, что завершил карьеру.