Клубы АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии

Клубы АПЛ провели экстренное собрание, на котором обсуждалась покупка «Ньюкасла» фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund), сообщает Daily Mail.

По информации источника, английские клубы выступают против сделки. «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон» больше всех протестовали против покупки «Ньюкасла».

Недовольство клубов вызвано тем, что в лиге появится новый серьезный претендент на место в зоне Лиги чемпионов.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.