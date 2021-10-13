Клубы АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии
Клубы АПЛ выступили против сделки между инвестиционным фондом Саудовской Аравии и «Ньюкаслом»
14:12
Клубы АПЛ провели экстренное собрание, на котором обсуждалась покупка «Ньюкасла» фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund), сообщает Daily Mail.
По информации источника, английские клубы выступают против сделки. «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон» больше всех протестовали против покупки «Ньюкасла».
Недовольство клубов вызвано тем, что в лиге появится новый серьезный претендент на место в зоне Лиги чемпионов.
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
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